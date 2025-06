Elon Musk i slåsskamp

Det var i korridoren utenfor det ovale kontor at sammenstøtet mellom Musk og finansministeren fant sted, skriver Washington Post. Det skjedde etter et møte i Det ovale kontor i midten av april.

Washington Posts kilde er Steve Bannon, som sier et Musk etter et møte om de amerikanske skattemyndighetene skal ha kroppstaklet USAs finansminister Scott Bessent. Det skjedde ette at Bessent hadde sagt til Musk at «du er en bluff, en total bluff», etter at han tok opp Musks lovnader om å kutte USAs utgifter med 1 billion dollar.

Taklingen blir beskrevet som «en rugbytakling».

I etterkant brøt det ut fullt slagsmål mellom de to, og det skal ha krevdes flere medarbeidere i Det hvite hus til å skille de to kamphanene.