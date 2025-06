Trump til angrep: – Vi skal ha soldater overalt

Donald Trump har beordret utplassering av Nasjonalgarden i Los Angeles for å slå ned protester, uten at delstatens myndigheter har bedt om dette. Det er første gang siden 1965 at en president har brukt dette virkemiddelet mot innbyggerne uten ønske fra delstaten selv, skriver Financial Times.

Nye prioriteringer

Tiltaket har blitt møtt med sterke reaksjoner.

«Dette er autoritær maktdemonstrasjon», mener Ryan Enos, professor i statsvitenskap ved Harvard University.

Trumps forsvarsminister Pete Hegseth har gått enda lenger og foreslått å sende marinesoldater, noe som vil kreve aktivering av Insurrection Act. Sist gang denne ble brukt var under opptøyene i samme delstat i 1992, etter frikjennelsen av politibetjentene som slo Rodney King.

Det har også blitt gitt klar beskjed til immigrasjonsmyndighetene om at prioriteringen ikke er kriminelle, men å fange opp så mange som mulig.

Støtten synker

En rapport i Washington Examiner fastslår at en amerikansk marshal i Arizona ble feilaktig arrestert i en av disse aksjonene, fordi han «passet beskrivelsen. ICE avviste at dette skyldtes en ny praksis.

– De ønsker å fremkalle reaksjoner, fordi det gagner dem politisk, ifølge David Bier, innvandringsanalytiker ved Cato Institute.

Ifølge en YouGov-måling gjort før protestene i Los Angeles, støttet 54 prosent Trumps nye migrasjonspolitikk. Støtten synker imidlertid betydelig når folk blir spurt om utvisning av ikke-kriminelle.

– Vi skal ha soldater overalt. Vi lar ikke dette skje med landet vårt. Det skal ikke bli revet fra hverandre som under Biden, sa Trump søndag.