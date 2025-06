Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trump kan hevde at han har et mandat for masseutvisning, han har bred juridisk myndighet til å gjennomføre det. Pågripelse og deportering av millioner av ulovlige innvandrere vil nødvendigvis utløse protester, men ingen kan si at han ikke varslet velgerne før valget. Dermed er deportasjonskrigen i gang.

Det er naivt å tro at razziaer mot restauranter for å fjerne oppvaskhjelper ikke vil utløse motreaksjoner – eller mot Home Depot for å arrestere lageransatte. Dette gjelder særlig når innvandringsmyndigheten ICE opptrer brutalt, slik deres agenter tidvis gjør.

Det hvite hus begrunnet utplasseringen med «voldelige folkemengder» og en «invasjon av invasjon av utenlandske kriminelle». Trump vet at amerikanere ikke liker protester som inkluderer brennende bildekk eller stenger trafikken og skaper kaos.

Guvernør Gavin Newsom hevder det ikke var nødvendig å tilkalle nasjonalgarden i California, og det kan godt være sant.

Men det betyr at demokratene som styrer må sørge for å opprettholde orden. Hvis de tolererer hindring av myndighetenes arbeid, gir de Trump en unnskyldning for å tilkalle militæret. Når kongressmedlem Maxine Waters sier at hun ønsker at folkemengdene «skal vokse og vokse og vokse», spiller hun rett i Trumps hender.

Dette innebærer risiko for begge sider, og særlig for landet dersom det utvikler seg til vold og utløser en militær respons fra Det hvite hus.

Vi kunne ønske oss sunn fornuft fra begge sider. Men det virker lite sannsynlig.

SPENT I LOS ANGELES: Demonstranter og lokalt politi i konflikt. Foto: Bloomberg

Financial Times

For hvert kvartal som går, kommer nye slag mot Londons vaklende aksjemarked. Torsdag flyttet fintech-selskapet Wise sin primærnotering til New York for å forbedre likviditeten i aksjen. Storbritannia må bryte den selvforsterkende spiralen av selskaper som gir opp børsen.

Die Welt

Unge menn blir for hvert år mer høyreorienterte, unge kvinner stadig mer venstreorienterte. Kjønnsdelingen blant ungdom i valg er en bivirkning av et samfunn som har gått seg vill i identitetsdebatter. Unge menn og kvinner er ikke ofre og overgripere, men individer.

The Economist

Uten de store fanfarene har noe bemerkelsesverdig skjedd: Den uheldige praksisen med å abortere jentefostre bare fordi de er jenter, har blitt dramatisk mindre vanlig. I flere land er det blitt vanskeligere å ønske seg jentebarn.

