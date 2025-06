Det skriver Newsom i en melding på X.

Der anklager Newsom blant annet Trump for å ha «tent på flammene og ulovlig prøvd å føderalisere nasjonalgarden». Newsom skriver at dette vil åpne for at Trump kan gå inn i hvilken som helst delstat og gjøre det samme.

Han avslutter med å skrive «Vi saksøker ham».

Newsom mener at det er de lokale myndighetene som skal styre hvorvidt nasjonalgarden skal settes inne, og at det ikke er ansvaret til USAs president.

Senere fulgte Newsom opp med å skrive:

«Presidenten av USA har akkurat bedt om arrestasjonen av en sittende guvernør. Dette er en dag jeg håpte jeg aldri ville se i Amerika. Jeg bryr meg ikke om du er en demokrat eller republikaner, dette er en linje vi ikke kan krysse som nasjon.»

«Dette er et umiskjennelig skritt mot autoritarisme», avslutter Newsom.



Han la med en video hvor Trump blant annet sier «jeg liker Gavin Newsom, han er en bra fyr, men han er grovt inkompetent. Det vet alle».

Bakteppet er at Trump denne helgen besluttet å sende USAs nasjonalgarde til California. Det har fått delstatens guvernør Newsom til å saksøke presidenten.

Mener han burde takkes

Mandag kveld svarte Trump med å anklage Newsom og Los Angeles borgermester, Karen Bass for å lyve til det amerikanske folk.

I en melding på Truth Social skriver han at det var en «fantastisk beslutning» å sende nasjonalgarden for å håndtere «de voldelige, framprovoserte opptøyene i Califonia». Deretter skriver Trump at dersom de ikke hadde gjort det, ville Los Angeles blitt «komplett utslettet».

«Den veldig inkompetente "guvernør," Gavin Newscum, og "borgermester," Karen Bass, burde si "TAKK, PRESIDENT TRUMP, DU ER SÅ FANTASTISK. VI VILLE IKKE VÆRT NOE UTEN DEG, SIR"», fortsetter Trump.

Videre anklager Trump Newsom og Bass for å lyve for det amerikanske folk, ved å si at det er fredelige protester.

Uvanlig manøver

Å føderalisere nasjonalgardene er uvanlig, skriver Financial Times.

I 1992 sendte George H.W. Bush nasjonalgarden til Los Angeles for å få kontroll på opptøyene, etter at politimenn hadde banket opp Rodney King. Det var imidlertid etter at daværende guvernør, Pete Wilson, hadde bedt om det.

Sist en president sendte nasjonalgarden til en delstat uten å ha blitt bedt om det var tilbake i 1965, da Lyndon B. Johnson sendte nasjonalgarden til byen Selma i delstaten Alabama, for å beskytte borgerrettighetsbevegelsen, skriver FT.

Forsvarminister Pete Hegseth har sagt at marinen var i «høy beredskap» og hintet til at de kan bli satt inn i Los Angeles.

På søndag luftet også Trump muligheten for å sette inn marinestyrker i byen, og sa «vi vil sende inn hva enn som trengs for å sikre lov og orden».