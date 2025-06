DN har funnet ti falske dokumenter som har gått gjennom Kartverket de siste ti årene. Det gjelder fire skjøter og seks pantesaker med en samlet verdi på 69 millioner kroner.

Grunnboken er et register med all informasjon om rettigheter og eiere av fast eiendom i Norge. Den administreres av Kartverket.

DN skriver om flere saker hvor svindlere har sendt inn falske skjøter på eiendom, fått dem tinglyst, og deretter kunne ta opp lån hos banker med sikkerhet i eiendommene.

– Vi tinglyser cirka 1,6 millioner saker i året. Selv om svindelsakene i den store sammenheng er liten, så er de kjempeviktig for oss. For vi ønsker ikke at tinglysningsinstituttet eller fast eiendom skal brukes på den måten, sier direktør for eiendomsdivisjonen Hannah Cook i Kartverket.

Hun sier at Kartverket ikke skal kontrollere om dokumentene er gyldige, kun om vilkårene for tinglysning er oppfylt. Hun viser til at det er store verdier i eiendom.

Profesjonelle aktører kan sende dokumenter til tinglysning elektronisk, mens privatpersoner må sende inn på papir.

(©NTB)