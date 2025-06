De to partene møttes i Lancaster House i den britiske hovedstaden mandag. Tirsdag morgen ventes det at samtalene fortsetter. Målet skal være å komme til enighet rundt eksportkontroll på blant annet sjeldne jordarter. Men noen uttalelse fra de to landene ventes ikke før etter tirsdagens samtaler, ifølge Reuters.

USA er representert ved finansminister Scott Bessent, handelsminister Howard Lutnick og handelsrepresentant Jamieson Greer. Kinas delegasjon ledes av visestatsminister He Lifeng.

Lutnicks deltakelse blir sett på som spesielt viktig, ettersom han er ansvarlig for USAs eksportkontroll. Kina dominerer verdensmarkedet for sjeldne jordarter, som brukes blant annet i elektronikk.

For få dager siden snakket president Donald Trump med sin kinesiske motpart Xi Jinping på telefon, den første direkte samtalen mellom de to lederne etter at Trump ble tatt i ed som president 20. januar.

