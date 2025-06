Meteorologisk institutt har ingen oppløftende melding for Tromsø og Nord-Norge med det første, skriver Nordlys.

– Det er ingen sommerdager med temperaturer opp mot tjue grader i vente foreløpig. Det virker lite sannsynlig slik prognosene ser ut nå, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga til avisa.

Haga sier at temperaturene skal stige noe, men tør ikke love sommervær ennå. Likevel betyr det ikke at sommeren regner bort, sier han.

– Vi har ingen klare indikasjoner på et stabilt og varmt høytrykksvær de neste to ukene. Det er ikke dermed slik at det kun blir regn og gråværsdager, sier han.

I Sør-Norge er derimot tonen en annen, skriver VG.

– Hetebølgen kommer mot oss, sier Leonidas Tsopouridis ved Meteorologisk institutt til avisa.

Østlandet og indre strøk av Vestlandet får de høyeste temperaturene, mellom 20 og 25 grader, fredag og lørdag.

