Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Ikke på 60 år har en amerikansk president utplassert føderale soldater i en delstat uten at guvernøren har bedt om det. Donald Trumps beslutning om å sende nasjonalgarden ut i gatene i Los Angeles innebærer en urovekkende overskridelse av føderal makt.

Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom slår fast at det ikke finnes noe behov for føderal assistanse. Utplasseringen av Nasjonalgarden, mente han, var «med hensikt provoserende» og ville bare forverre situasjonen. Hans advarsel ble tilsynelatende bekreftet søndag da – etter ankomsten av rundt 300 nasjonalgardister – tusenvis av demonstranter fylte gatene og støtte sammen med politi og soldater, som svarte med tåregass, gummikuler og sjokkgranater. Dusinvis ble arrestert.

Dette føderale inngrepet virket kalkulert for å fremprovosere en konfrontasjon og skape et bilde av kaos. Hensikten er å mobilisere Trumps velgerbase, gi inntrykk av at han holder sine valgløfter, og samtidig fremstille papirløse immigranter som voldelige kriminelle. Fremfor alt forsterker dette administrasjonens forsøk på å utvide presidentens makt på bekostning av Kongressen og delstatene.

Flere eksperter mener Trumps handlinger viser en økende og åpen utfordring av både politiske normer og grunnloven. Det setter en farlig presedens: at presidenten ensidig kan bestemme å utplassere føderale styrker i en delstat.

Det er også en tydelig advarsel til andre demokratstyrte delstater og byer om at de kan risikere samme behandling dersom de forsøker å hindre utvisninger. Faktisk kan dette være et forvarsel om at føderale styrker kan bli satt inn hver gang Det hvite hus er uenig i en delstats håndtering av en krise.

Les også – Hensynsløst og respektløst President Donald Trump sender ytterligere 2.000 soldater fra nasjonalgarden til Los Angeles. Dermed er 4.000 nasjonalgardister beordret til USAs nest største by.

I KONFLIKT: President Donald Trump deployering av nasjonalgarden har ført til økende friksjon mellom Det hvite hus og lokale ledere. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Nå som pressen endelig har begynt å skrive om Joe Bidens forfall, fortjener offentligheten å få et klarere bilde. Republikanerne kan bidra til å belyse dette, og samtidig minne velgerne på hvor uansvarlig sentrale demokrater handlet.

Die Welt

Avisen Welt am Sonntag har avdekket, at den forrige EU-kommisjonen støttet miljøorganisasjoner som ClientEarth med flere hundre tusen euro. Disse organisasjonene lovet 50 til 80 tweets og fire til seks møter med EU-parlamentarikere. Disse forholdene må undersøkes nærmere.

Dagens Industri

Tysklands nye regjering ønsker at EU skal reversere deler av klima- og bærekraftsregelverket for å redde den kriserammede tyske industrien. Det ville vært ødeleggende for EUs troverdighet. En offensiv forenkling av regelverket er en bedre løsning. Først og fremst må EU-kommisjonen ta et klart standpunkt og fastslå hva som gjelder.

Les også WSJ: – Ingen tjener på stygg skilsmisse Bruddet mellom Elon Musk og Donald var bare et spørsmål om tid, skriver The Wall Street Journal.