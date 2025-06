Ankesaken om Førdefjorden er i gang

Miljøorganisasjonenes søksmål handler om at gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om opptil 170 millioner tonn.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å få stoppet avfallsdeponiet, men tapte i Oslo tingrett i januar i fjor.

Tirsdag skal ankesaken opp i lagmannsretten, som har satt av tre dager til behandlingen.

– Dommen fra Oslo tingrett var feil. Nå ser vi fram til å møte staten i lagmannsretten for å sette en endelig stopper for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Miljøorganisasjonene tapte på alle punkter i tingretten, men setter sin lit til at en uttalelse fra Efta-domstolen i mars kan snu saken til deres fordel.

Da konkluderte domstolen med at rent økonomiske hensyn ikke er en begrunnelse for å åpne for unntak fra miljømålene i EUs vanndirektiv. Konklusjonen til domstolen er dog ikke juridisk bindende, men en rådgivende uttalelse.

Regjeringen mener fortsatt at det er tungtveiende forhold som ligger til grunn for tillatelsen, og at denne er gyldig, skrev Klima- og miljødepartementet i en kommentar da uttalelsen fra Efta-domstolen kom.

Gruvedriften på Engebøfjellet ved Førdefjorden startet opp i desember i fjor, med offisiell åpning i mai i år.