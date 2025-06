Toppsjefer i statseide selskap fikk solid lønnsvekst

– Det er ingen hemmelighet at jeg gjerne skulle sett en tydeligere moderasjon, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) ifølge Dagens Næringsliv om de nyeste lønnstallene.

Næringsministeren la onsdag fram Statens eierrapport 2024. Der kom det fram at toppsjefene i statseide selskaper i snitt fikk økt fastlønnen sin i fjor med 8,1 prosent. Det er langt over gjennomsnittlig lønnsvekst i befolkningen, og andre år på rad med et slikt sprik i lønnsveksten.

Det til tross for at Støre-regjeringen i 2022 kom med et krav om at administrerende direktører i statseide selskaper ikke skal få lønnsøkninger som overgår den til øvrige ansatte, verken i prosent eller kronebeløp.

Flere statseide selskaper har trosset regjeringen direkte, eller omgått de nye lønnskravene ved å øke toppsjefenes bonuser i stedet, skriver avisen.

