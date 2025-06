Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre sikret flertall for klimamål

Partiene på Stortinget brøt tirsdag formiddag forhandlingene om å komme fram til et klimaforlik, men etter noen timer kom de tre partiene til enighet.

Venstre støtte var sikret etter at partiet fikk gjennomslag for sitt krav om at kjøp av klimakvoter utenfor EU bare blir aktuelt dersom planlagte nasjonale tiltak ikke gir forventet effekt.

– Venstre har vært villig til å strekke seg for å få til en enighet, og det sentrale for oss har vært at vi skal nå målet med nasjonale tiltak og i samarbeid med EU, sier Sveinung Rotevatn.

Skal følge EUs nivå

Høyre fikk støtte for sitt krav om at utslippsmål i Norge skal ses i samarbeid med EU.

– Vi sikrer at vi ikke overstiger EUs klimamål men ligger på nivå med landene vi handler og samarbeider mest med, sier Bård Ludvig Thorheim.

Stortinget debatterer klimameldingen tirsdag ettermiddag og voterer over forslaget onsdag.

Klimakutt på 70–75 prosent innen 2035

De tre partiene er enige om et nytt klimamål under Parisavtalen, innen 2035, på minst 70–75 prosent utslippskutt fra referanseåret 1990.

Partiene er også enige om at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget dersom det er avvik mellom Norges og EUs klimamål med en anbefaling om hvordan det følges opp.

Flere partier trakk seg

Arbeiderpartiet hadde som mål å få samlet Stortinget bak seg i et bredt forlik, men det lyktes ikke. Forhandlingene om klimamålene har vært vanskelige. Et siste forsøk gjennom pinsen endte med at alle partier trakk seg tirsdag morgen.

– Vi har stått på i flere uker nå for å redde stumpene av norsk klimapolitikk. Men Arbeiderpartiet og Høyre har ikke latt seg rikke. De ønsker ikke å stoppe klimaendringene, sa SV-nestleder Lars Haltbrekken.

MDG mente man ville måtte vente til etter stortingsvalget med å ta opp saken på nytt med ny sammensetning i Stortinget.

Også Rødt var svært kritisk til i hvor stor grad Arbeiderparti-forslaget gikk i retning av å åpne for klimakvotekjøp utenfor EU.

– Det som betyr noe, er at vi får rettferdige og faktiske utslippskutt i Norge. Vi kan ikke kjøpe oss ut av problemene, sier nestleder Sofie Marhaug i Rødt.

Frp og Sp ville ha «mer realistiske mål»

Frp mente at klimamålene var for ambisiøse. Partiet har sendt inn sitt eget forslag der de mener klimamålene må nedjusteres for å bli realistiske, og for å bevare konkurranseevnen til norsk næringsliv.

Senterpartiet har også kalt klimamålene uoppnåelige og har advart de andre partiene mot å delta i en kostbar budrunde.