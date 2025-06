USA: Fordømmer norske sanksjoner

En talsperson for utenriksdepartementet i Washington kaller sanksjonene mot de to høyrenasjonalistene for «ekstremt lite hjelpsomme».

– Det vil ikke bringe oss nærmere en våpenhvile i Gaza, sier Tammy Bruce.

– De burde heller fokusere på de virkelig skyldige, som er Hamas, sier hun.

Storbritannia, Norge, Canada, Australia og New Zealand kunngjorde tirsdag at de innfører innreiseforbud for de to israelske statsrådene.

– Finansminister Smotrich og sikkerhetsminister Ben-Gvir har over lang tid kommet med uttalelser som oppfordrer til vold mot og fordrivelse av palestinerne, påpekte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

USA mener sanksjonene vil virke mot sin hensikt, sier Bruce.

– Vi er bekymret for ethvert skritt som ytterligere vil isolere Israel fra det internasjonale samfunnet, sier hun.

Dersom USAs allierte ønsker å hjelpe, burde de i stedet støtte president Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff og matutdelingen USA- og Israel-støttede Gaza Humanitarian Foundation (GHF) driver i Gaza, sier Bruce.

