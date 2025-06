Ifølge israelske Kanal 12 var dette budskapet da de to lederne snakket sammen på telefon mandag.

Ifølge kringkasterens kilder ga Trump klar beskjed om at han forventer at Netanyahu avslutter krigen, ikke bare går med på en våpenhvile for å sikre løslatelse av gisler, skriver The Times of Israel.

Den israelske avisen Haaretz melder også at Trump under samtalen krevde en slutt på de israelske angrepene i Gaza.

En avslutning på krigen vil tjene forhandlingene som pågår med Iran og Saudi-Arabia, skal den amerikanske presidenten ha påpekt.

Trump advarte ifølge de israelske mediene også Netanyahu mot å angripe mål i Iran og viste til forhandlingene som pågår om landets atomprogram.

Om USA vil gi grønt lys til slike angrep dersom atomsamtalene bryter sammen, fikk Netanyahu angivelig ikke noe klart svar på.

(©NTB)