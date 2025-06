Enighet mellom USA og Kina løfter børsene

Børsene i Asia styrkes onsdag morgen. Etter et to dager langt møte uttalte USA og Kina i natt at de har oppnådd enighet rundt en ramme for å gå videre med handelssamtaler.

– Vi beveger oss så raskt som vi kan, sa USAs handelsrepresentant Jamieson Greer ifølge NTB, og påpekte at USA ser positivt på samtalene med Kina.

Kinas handelsrepresentant Li Chenggang uttalte seg også etter den siste samtalerunden.

– Samtalene våre har vært svært profesjonelle, rasjonelle, detaljerte og åpne, sa Li, som håper at fremgangen fra møtene i London vil føre til økt tillit hos begge parter.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,54 prosent, CSI 300 er opp 0,82 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,95 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,42 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,98 prosent. Nifty 50 i India legger på seg 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,24 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,54 prosent.

På Wall Street var samtlige av de ledende amerikanske indeksene i grønt tirsdag kveld. Den brede samleindeksen S&P 500 la på seg 0,55 prosent, teknologiindeksen Nasdaq økte 0,63 prosent mens industritunge Dow Jones styrket seg 0,25 prosent.