Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Konsernsjef Eilert Hanoa har tjent en halv milliard kroner på ikke å selge alt da Kahoot ble kjøpt opp og tatt av børs.

Siden budet på Kahoot har Nasdaq steget hele 40 prosent. Legger man til grunn samme verdiutvikling for Kahoot, er det snakk om en økning på nesten 6,9 milliarder til 24 milliarder kroner. På topp var markedsverdien av Kahoot imidlertid oppe i 60 milliarder kroner.

Sølvfondet AuAg Silver Bullet er årets så langt beste aksjefond, med en avkastning på 48 prosent. Forvalter Eric Strand mener imidlertid at vi bare er veldig tidlig i begynnelsen av et bullmarked for sølv og sølvselskaper.

Fondet hans blir også stadig mer populært. Det har nå over 20.000 investorer, der de fleste er svenske, men hvor det også blir stadig flere norske.

Analytikerne er tryggere på rentekutt fra Norges Bank etter tirsdagens inflasjonstall. Inflasjonen steg mye, til 3 prosent, men kjerneinflasjonen sank mer enn ventet.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Carnegie, sier grunnlaget for et kutt i september nå er styrket. Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, tror dessuten at rentebanen kan bli nedjustert neste uke, slik at Norges Bank kan peke litt mer i retning av to rentekutt i år.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om arveavgift. Professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania vil absolutt ha arveavgift, og til Dagsavisen sier han at den skal kunne bli 100 prosent «i et likestilt samfunn, der vi kunne fått inn 80 milliarder kroner hvert år».

Har disse ekspertene ingen peiling på verdier i næringslivet? Bedrifter og selskaper over hele landet eies videre i generasjoner, og høy arveavgift kan ødelegge hva som er bygget opp. Det har ikke Norge råd til, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Japan: Produsentpriser mai, kl. 01.50

USA: Inflasjon mai, kl. 14.30

USA: Kjerneinflasjon mai, kl. 14.30

Russland: Handelsbalanse april, kl. 15.00

Russland: Inflasjon mai, kl. 18.00

Annet:

Horisont Energi: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Inditex, Oracle

Ekskl. utbytte:

Deep Value Driller, Frontline

Ordinær generalforsamling:

EAM Solar, Obos, S.D. Standard ETC, Zaptec