Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Vi skulle gjerne ha tatt feil da vi advarte mot Robert F. Kennedy Jr. som ny helseminister. Men slik ble det ikke. Det siste beviset er ministerens utrenskning av et rådgivende panel for vaksiner. Kennedys hovedinnvending ser ut til å være at komiteens medlemmer faktisk har faglig kompetanse om vaksiner og har vært involvert i forskning og utvikling.

Panelet av eksterne eksperter gir råd til Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om vaksinasjonsprogrammer. Anbefalingene deres avgjør hvilke vaksiner forsikringsselskapene må dekke uten egenbetaling for pasientene.

Komiteen kan også påvirke hvilke vaksiner som dekkes av National Vaccine Injury Compensation Program – et erstatningssystem uten skyldspørsmål, som gir personer med vaksinebivirkninger mulighet til å søke økonomisk kompensasjon. Advokater som driver massesøksmål misliker dette programmet fordi det reduserer omfanget av søksmål.

Kennedy argumenterer med at de fleste medlemmer av rådet har mottatt betydelig støtte fra legemiddelselskaper, inkludert de som markedsfører vaksiner.

Noen medlemmer har mottatt betaling fra vaksineprodusenter, men da har de deltatt i dobbeltblinde studier, noe som betyr at legene ikke vet hvem som får vaksinen og hvem som får placebo. Det eliminerer økonomisk motivasjon for å manipulere resultatene.

Kennedy sier at «problemet ikke nødvendigvis er at medlemmene er korrupte,» selv om han antyder det. Han er tydeligvis mer opptatt av å bekrefte sine kritikeres bekymringer enn å tilfredsstille senatorer.

PRISBELØNT: Nobelprisen i medisin gikk til forskerne som utviklet grunnlaget for vaksinene mot covid-19. Foto: NTB

Les også Bekrefter WHO-exit Helseministrene i USA og Argentina går til felles angrep på Verdens helseorganisasjon (WHO) og pandemihåndteringen og bekrefter at de melder seg ut.

Financial Times

Ledere i Gulf-regionen investerer tungt i kunstig intelligens for å diversifisere og modernisere økonomiene sine, som i dag er tungt oljeavhengige. Men for å lykkes må de styrke kompetansen og utvikle reguleringene.

Die Welt

For en ironi: På slutten av reisen med «selfie-yachten» var det israelere som rakte antisemittiske Greta Thunberg en matpakke og vann. Forsøket på å fremstille Israel som et monster mislyktes totalt.

Dagens Industri

Tirsdag presenterte justisminister Gunnar Strömmer et lovforslag om hvordan Sverige skal styres i en akutt krisesituasjon – som en ny pandemi, naturkatastrofe eller krig. Det er positivt at regjeringen får utvidede fullmakter i en krisesituasjon. Men det er ingen garanti for at beslutningene den tar, faktisk er kloke.

Les også WSJ: – Deportasjonskrigen er i gang Det er naivt å tro at razziaer mot restauranter for å fjerne oppvaskhjelper ikke vil utløse motreaksjoner, skriver The Wall Street Journal.