Oslo Børs stiger onsdag formiddag. Etter et to dager langt møte uttalte USA og Kina i natt at de har oppnådd enighet rundt en ramme for å gå videre med handelssamtaler.

Kl. 10.52 står hovedindeksen i 1.608,56, opp 0,48 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

På det meste har hovedindeksen i dag vært oppe i 1.611,84, som er ny all-time high intradag. Høyeste sluttkurs noensinne kom tirsdag på 1.600,92.

Brent-oljen med august-levering er tirsdag formiddag opp 0,24 prosent til 67,03 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent på 65,23 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,64 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor er opp 0,24 prosent til 254,80 kroner, mens Aker BP faller 0,12 prosent til 253,70 kroner. Vår Energi svekkes 0,03 prosent til 31,54 kroner.

Bevegelser

Aker Carbon Capture ble tirsdag handlet eks. utbytte på 2,86 kroner. Utbyttet kom etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker, og justert for utbyttet doblet aksjen seg fra 7,2 til 14,4 øre.

Onsdag fortsetter oppturen for Røkke-aksjen, og den er nå opp 76,68 prosent til 0,25 kroner.

Orkla faller 2,52 prosent til 112,00 kroner. Orkla India har til hensikt å selge inntil 22,84 millioner aksjer i forbindelse med en foreslått børsnotering av selskapet i India.

Kongsberg Gruppen stiger for andre dag på rad, og er nå opp 1,80 prosent til 378,65 kroner. Bank of America oppgraderte tirsdag aksjen fra «underperform» til «buy», og hevet kursmålet fra 273 til 404 kroner.

Europris klatrer 3,73 prosent til 83,50 kroner. SEB har nå jekket opp sitt kursmål på aksjen fra 91 til 107 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Bluenord ligger onsdag formiddag øverst på volumlisten, med et fall på 0,33 prosent til 604,00 kroner.

Selskapet steg tirsdag 3,1 prosent etter å ha meldt om en produksjon på 37,9 millioner oljeekvivalenter i mai, samt at Tyra Completion Test nå er gjennomført, og at den tidligere meldte kontantutbetalingen til selskapets aksjonærer på 253 millioner dollar vil bli børsmeldt om kort tid.

Styreleder Espen Gundersen i Hexagon Purus trekker seg. Aksjen falt i åpningen, men er nå opp 0,48 prosent til 1,66 kroner.

Elmera stiger 2,3 prosent etter at forslaget om norgespris ble stemt ned. Tidligere i år sa DNB-analytiker Ole Martin Westgaard at det var få grunner for forbrukere å ha behov for selskaper som Elmera hvis norgespris ble vedtatt.