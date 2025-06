Ikke flertall for norgespris

Arbeiderpartiet fikk ikke støtte for sitt forslag om norgespris på strøm, med fast pris på 40 øre per kilowattime da energi- og miljøkomiteen i Stortinget avga sin innstilling onsdag.

Nå satser komitéleder Ingvild Kjerkol (Ap) på at forslaget i stedet kan få flertall når saken fremmes i Stortinget 16. juni.

– Vi ønsker at norgespris skal være tilgjengelig for norske husholdninger fra 1. oktober og håper på flertall for den når saken voteres over 16. juni, sier Kjerkol i en uttalelse til NTB.

Spørsmålet om norgespris er også tema i de pågående forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Bare Rødt støttet Arbeiderpartiet i komiteen om å innføre ordningen.

– Norgespris er og forblir et norgesplaster. Likevel er det slik at hvis du blør, så hjelper tross alt plastring. Derfor kommer Rødt til å støtte forslag om forbedring i strømstøtten i stortingssalen. På samme måte som vi har støttet forbedringer i strømstøtten, vil vi støtte norgespris, sier nestleder Sofie Marhaug.

Elmera-aksjen stiger nesten 4 prosent på nyheten og er opp 3 prosent på Oslo Børs i skrivende stund.

«Dersom forslaget blir vedtatt, ser vi få grunner til at forbrukere vil ha behov for selskaper som Elmera,» sa DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard tidligere i vinter. Nå kan aksjonærene juble om at forslaget ble stemt ned.

(NTB)