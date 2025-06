Trump: Handelsavtale med Kina er klar

– Vår avtale med Kina er ferdig, men avventer endelig godkjenning fra president Xi og meg, skriver president Trump på Truth Social.

USA gir 55 prosent toll mot Kina, og får 10 prosent tilbake. Men fra tidligere hadde USA 25 prosent mot Kina, så i praksis vil den nye tollen være 30 prosent, melder offisielle tjenestemenn, ifølge X-kontoen Walter Bloomberg. 30 prosent toll er i så fall ingen tollendring fra siste nytt.

På det høyeste, i april, hadde USA 145 prosent mot Kina, og Kina hadde 125 prosent mot USA. Etter forhandlinger i Genève 12.–14. mai senket USA satsen fra 145 til 30 prosent, og Kina nedjusterte sin til 10 prosent.

Noen dager etter møtet i Sveits innførte USA globale restriksjoner på bruk av enkelte kinesiske brikker fra Huawei, og begrunnet det med at de var utviklet i strid med amerikanske eksportkontroller.

Kineserne reagerte kraftig, og det ble rapportert at myndighetene ville begrense eksporten av sjeldne jordartsmetaller, som er nødvendige for produksjonen av hundrevis av verdens viktigste høyteknologiske produkter. USA svarte deretter med å innføre restriksjoner og trekke tilbake visum for kinesiske studenter.

Nå beskrives forholdet mellom USA og Kina som «excellent», eller utmerket, av Trump.

I innlegget forklarer han at USA på sin side vil levere det som er avtalt, inkludert at kinesiske studenter kan benytte amerikanske høyskoler og universiteter. Kina vil på sin side levere sjeldne jordarter og ferdige magneter.

Amerikanske aksjefutures reagerer (marginalt) svakt ned på nyheten, med S&P 500, Nasdaq og Dow Jones alle ned rundt 0,1 prosent.