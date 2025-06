Kathrine Astrup Fredriksen har født

Katrine Astrup Fredriksen fødte en jente i den sveitsiske byen Zürich forrige uke, melder den sveitsiske avisen Blick.

– Datteren vår Cleo ble født forrige uke. Vi er overlykkelige, stolte og takknemlige, og vi gleder oss til den nye rutinen hennes, sier Fredriksen til den sveitsiske avisen.



Onsdag ettermiddag la barnets far ut et innlegg på Instagram.

– Vår elskede jentebaby Cleo Katarina har ankommet, skriver Nestlé-arving og milliardær Patrick Liotard-Vogt i en story på Instagram.

Nummer to

Fredriksen, som er datter av John Fredriksen, vil trolig holde til i Dubai og London.

Den vordende bestefar John Fredriksen bekreftet nylig overfor Finansavisen at De forente arabiske emirater er hans nye base. Blick skriver at også Liotard-Vogt er bosatt i Dubai, og at Fredriksens datter møtte ham gjennom felles venner.

Den nyfødte jenten blir Fredriksens andre barnebarn, etter at Kathrines tvillingsøster Cecilie i 2020 fikk en sønn – John Christian Fredriksen – med britiske David Ross. Han bygget opp Carphone Warehouse, som senere ble en del av Elkjøp-eier Dixons Carphone.

Nestlé-arving

På sin liste over de 300 rikeste sveitserne vurderer Handelszeitung Liotard-Vogt til å være god for 275 millioner sveitserfranc, omkring 3,4 milliarder kroner. Nestlé-arvingen og investoren er blant annet majoritetsaksjonær i medieplattformen «A Small World» – ifølge Blick et «Facebook for rike».

Liotard-Vogt er ifølge Handelszeitung investert i eiendom, vindparker og selskaper som Skycell og Greenforce. Investeringene skjer gjennom hans investeringsselskap PLV Capital.

Sveitseren er likevel et stykke unna John Fredriksens formue, som av Kapital er vurdert til 253 milliarder kroner. Vurderingen som ble gjort i fjor høst var opp nesten 50 milliarder kroner fra året før.