Grieg Seafood anmeldes for utslipp av 35 millioner plastkuler

Utslippene skjedde på Griegs settefiskanlegg Adamselv i Lebesby kommune i Finnmark. Statsforvalteren har anmeldt selskapet for miljøkriminalitet og forurensning, skriver IntraFish.

Selskapet lekket 35 millioner små plastkuler fra settefiskanlegget sommeren 2024. Under Statsforvalterens tilsyn året etter kom det fram at også et utslipp som skjedde i 2023, ikke ble varslet, selv om selskapet visste om dette.

Kulene er omtrent tre millimeter tykke og har en diameter på opp til fem millimeter. Grieg har frist til 1. oktober med å dokumentere opprydningen.

Mediekontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark sier til IntraFish at de ikke kan kommentere anmeldelsen for de har ikke sett på den ennå.

Det var miljøvernorganisasjonen In The Same Boat, som jobber med rydding av plast i strandsonen, som kom over det store utslippet i fjor sommer.

(©NTB)