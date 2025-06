– Hvis en by blir for dyr, vil ingen kunne flytte inn i den. Før det skjer, vil det være en nedgang i innflyttingen – og særlig av visse befolkningsgrupper, skriver forsker Erling Røed Larsen ved Samfunnsøkonomisk Analyse.

De har forsøkt å finne ut om situasjonen er den samme som ble funnet i USA i 2019. Da konkluderte forskere med at landets BNP kunne vært 3,7 høyere om kun tre byer hadde vært billigere å bo i, skriver Aftenposten.

De norske forskerne har funnet det de kaller «slående» resultater.

Tilflyttingen til Oslo fra unge voksne og middelaldrende faller – men den er stabil i andre store byer. Samtidig er boligprisene så mye høyere enn inntektene at markedet er i ferd med å lukke seg for nye innflyttere.

En bolig i Oslo koster over ni ganger en medianlønn, mot rundt seks ganger i de andre store byene. I Skien koster et vanlig hus litt over fire ganger medianinntekten, skriver Aftenposten.

– Det er slik at de fleste som skal kjøpe i Oslo, allerede må bo i Oslo – fordi det er kun der egenkapitalen er stor nok, skriver forfatterne.

Forskerne har ikke klart å sette to streker under svaret slik som i USA, men de mener at det trekker i den retningen.

– Det er slående at de to mest markante toppene for innflytting blant unge og middelaldrende skjedde i år 2008 og 2019. Tilflytningen skjer sammen med fallende boligpriser eller lav boligprisvekst, skriver forfatterne.