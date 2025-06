The Wall Street Journal

Donald Trump ønsker å polarisere politikken rundt innvandring, og det virker som om Gavin Newsom er villig til å ta utfordringen. Californias guvernør satser på at Trump og deportasjonsarkitekt Stephen Miller går for langt. Guvernøren ser seg selv som leder for motstanden mot Trump.

I en TV-sendt tale kom Newsom med et tydelig budskap. Det var tilsynelatende rettet mot californiere, men det lød som et nasjonalt kamprop for Demokratene. Newsom dro fram alle klassiske motstandstemaer: «Demokratiet er under angrep rett foran øynene våre.» «Autoritære regimer starter med å angripe dem som har minst mulighet til å forsvare seg.» «Han angriper ytringsfriheten.» «Han knuser grunnlovsfedrenes historiske prosjekt med en rivningskule.»

Han unnlot å bruke Biden-Harris’ “fascisme”-retorikk, men ellers var det klassisk Demokrat-retorikk fra perioden 2016 til 2024.

En president som ønsket å forene landet, ville fokusert på å utvise kriminelle og gjengmedlemmer. Men Trump ser innvandring som en politisk fordel, og Miller liker de skremmende bildene av agenter i taktisk utstyr som hopper ut av svarte biler og arresterer migranter utenfor Home Depot.

Problemet for Newsom – og alle demokrater – er at Biden-administrasjonen har rotet det så til med grensepolitikken at folk nå er villige til å gi Trump en sjanse til å løse problemet. Dette gjelder spesielt når gatene i Los Angeles fylles av protester som blir voldelige og meksikanske flagg vaier – mens demokratene er trege med å fordømme og slå ned på dem.

PÅ VAKT: Soldater fra Californias nasjonalgarde på vakt utenfor en føderal bygning i Los Angeles. Foto: Bloomberg

Les også Washington forbereder militærparade: – Stiller militæret i et dårlig lys Samtidig med sammenstøtene i Los Angeles forberedes en militærparade i Washington på den amerikanske hærens 250-årsdag, som også er Donald Trumps bursdag.

Financial Times

Rachel Reeves’ første år som britisk finansminister har vært preget av økende obligasjonsrenter, vedvarende svak økonomisk vekst, økende politisk press og upopulære kutt og snuoperasjoner. Nå må den britiske regjeringen vise at den kan omgjøre investeringer til vekst.

Die Welt

Partiveteraner i det sosialdemokratiske regjeringspartiet SPD har skrevet et manifest der de ønsker å forbedre Tysklands forbindelser til Russland. Manifestets svakhet er at det overser Putins brutale og morderiske intensjoner. Putin utfordrer Vesten, med selvtillit utad og en erkjennelse av nederlag innad.

Dagens Industri

Endelig ser det ut til å skje noe i operatørbransjen. Sveriges fire mobiloperatører kan snart bli tre. Det er norske Telenor som nå skal være i ferd med å kjøpe Tre, ifølge opplysninger i Dagens industri onsdag. Det er klart at Telenor skal få sluke Tre.

Les også Financial Times: – Setter en farlig presedens Donald Trumps handlinger setter en farlig presedens: At presidenten ensidig kan bestemme å utplassere føderale styrker i en delstat, skriver Financial Times.