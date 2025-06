Skylder nordmenn 250 millioner

Nav har erkjent en systemfeil som har ført til underbetalinger på 250 millioner kroner, ifølge E24. Likevel velger etaten å ikke rette opp for mange tusen brukere.

I over ti år har Nav tolket regelverket feil. Resultatet: 62.000 mennesker fikk utbetalt for lave stønader mellom 2010 og 2021. Feilen har kostet brukerne i snitt 4.000 kroner hver – til sammen rundt 250 millioner kroner. Likevel har kun et fåtall fått pengene sine tilbake.

– Det er helt forferdelig at disse sakene har ventet i to år på behandling. Personene det gjelder har fått gjentatte diffuse brev om at Nav venter på avklaring, sier advokat Haavard Homestad i Osloadvokatene til E24.

Feilen var kjent

Praksisen gikk ut på at Nav skjøv startdato for uføretrygd én måned frem i tid, og i stedet utbetalte arbeidsavklaringspenger (AAP), som vanligvis gir lavere ytelser. Både Trygderetten og Sivilombudet konkluderte med at praksisen var ulovlig. Likevel tok det mange år før noe skjedde.

Først i 2021 valgte regjeringen å endre loven slik at praksisen skulle bli lovlig fremover – men uten tilbakevirkende kraft.

Les også Ny Nav-skandale? Gjennom flere tiår kan Nav nok en gang ha tolket EØS-regelverket feil. Denne gangen gjelder det utbetaling av uføretrygd og alderspensjon for personer som har bodd i både Norge og utlandet.

Ifølge interne dokumenter E24 har fått tilgang til, vurderte Nav å ta sakene til lagmannsretten for å bestride at det var begått feil. Planene ble skrinlagt på grunn av høy risiko for å tape.

Tilbakeholdt informasjon

Nav har tidligere diskutert muligheten for å informere brukere som kan være rammet av feilen, men har valgt å ikke gjøre det. I stedet har etaten besluttet å rette opp 1.500 saker med større økonomisk betydning.

For de resterende 60.500 sakene anses det som for ressurskrevende å gjennomføre en manuell gjennomgang, ifølge interne vurderinger.