Prediksjonsmarked: 50/50 for militært angrep

Oljeprisen steg kraftig onsdag kveld etter at USA evakuerte deler av ambassadene sine i Irak.

New York Times meldte at «Israel ser ut til å forberede et angrep på Iran i nær fremtid, ifølge amerikanske og europeiske tjenestemenn.» Det samme meldte CBS.

Trump uttalte at han er mindre optimistisk om fremgang i USAs atomforhandlinger med Iran, skrev New York Times.

I dag utløper president Trumps 60-dagers frist for at Iran skal gå med på en ny atomavtale, ifølge Goldman Sachs. Det er planlagt samtaler til helgen, som Oman har bekreftet vil finne sted søndag. Israels strategiminister og Mossad-sjef bekrefter nå at de skal holde et møte med USAs utsending Witkoff før søndagens samtaler mellom USA og Iran, ifølge israelske medier, melder Reuters like før klokken 11 torsdag.

Les også Trusler og tolluro setter fyr på oljeprisen Oljeprisen stiger etter iranske trusler mot USA-baser og ny tolluro fra Trump. Nå råder geopolitikken i markedet.

Rally i oljeprisen: – En perfekt storm Oljeprisen stiger over 4 prosent onsdag kveld. – Investorer dekker nå inn store shortposisjoner, sier Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer.

Polymarket: 50/50 for angrep

Irans forsvarsminister uttalte at dersom forhandlingene bryter sammen og landet blir angrepet, vil de svare aggressivt, ifølge TV-uttalelser gjengitt av Goldman.

United Kingdom Maritime Trade Operations advarer handelsskip om å utvise forsiktighet i regionen på grunn av økt trusselnivå, ifølge en melding på X.

På prediksjonsmarkedet Polymarket er det i skrivende stund 54 prosent sannsynlighet for at Israel igangsetter en militær aksjon på iransk territorium, i iransk luftrom eller farvann, eller mot iranske ambassader eller konsulater frem til og med 30. juni 2025.

For to dager siden var den samme Polymarket-kontrakten nede på 20 prosent sannsynlighet, og steg altså markant onsdag kveld.