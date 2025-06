Energiministeren vil ha Melkøya-rapport fra Equinor – må selv redegjøre for Stortinget

Equinor har tidligere sagt at de skal sette i gang intern gransking etter at ansatte på Melkøya fikk helseproblemer da de ble eksponert for en ukjent gass. Også Havindustritilsynet skal granske saken.

Møtet mellom energiministeren og Equinor skjer tidlig neste uke, opplyser Aasland til VG.

– Jeg vil vite hvordan de håndterer situasjonen, og om det er ting som jeg bør vite om, sier han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV mener både energiministeren og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) må forklare seg om situasjonen for Stortinget.

– Dette er en svært alvorlig sak, som bare blir mer alvorlig jo mer som kommer fram, sier Haltbrekken til avisa.

– Her har arbeiderne varslet om en svært alvorlig hendelse, men de har ikke blitt tatt på alvor. Tvert imot har de blitt refset for å ha sagt ifra. Slik kan vi rett og slett ikke ha det, særlig ikke på et anlegg som drives av et selskap der staten er majoritetseier.

