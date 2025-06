Forsvarsanalytikere: Dette kan bli en dødsspiral

Israel har gjennomført luftangrep mot iranske atomanlegg natt til fredag. Iran lover nå motsvar mot både Israel og USA.

Andrea Stricker, forsker ved Foundation for Defense of Democracies, uttaler til Bloomberg at et iransk motangrep «trolig vil rette seg mot militære anlegg, installasjoner og baser, men det er alltid en mulighet for at de vil angripe sivile byer og sentre hvis de virkelig ønsker å spre frykt i befolkningen».

– For å sette atomprogrammet ut av spill i måneder eller år, kreves det svært tunge bomber og flere bombeangrep over mange dager, sier Stricker.

– Hvis eller når Iran gjengjelder, vil vi trolig se USA gripe inn, slik de gjorde i april og oktober 2024, fastslår forskeren.

– Dødsspiral

Rodger Shanahan, Midtøsten-ekspert og tidligere australsk offiser, peker på faren for ukontrollerbar opptrapping dersom Iran angriper sivile mål:

– Et vilkårlig angrep mot sivilbefolkningen i Israel ville vært den røde linjen – en spiral det ikke er noen vei tilbake fra. Dersom de retter angrepene mot israelske militærbaser, kan det bli et gjensidig angrep der de også kan sikte seg inn mot personer i det israelske atomprogrammet og høytstående militære offiserer. I så fall kan det holdes innenfor en viss kontroll. Men dersom det blir vilkårlige angrep, kan det utløse en dødsspiral.

Mara Rudman ved University of Virginia mener dette neppe blir et enkeltstående angrep fra Israels side.

– Folk må forvente en lang og utvidet kampanje, og Iran vil svare på ulike måter, sier Rudman til Bloomberg.

– Målet er å destabilisere regimet

Bilahari Kausikan, tidligere utenrikssekretær i Singapore, mener konflikten trolig vil forbli regional:

– De fleste sunnimuslimske stater vil stille seg stille på Israels side. Selv om Iran kan utføre terrorangrep globalt, blir det ikke en større krig uten at stormakter støtter Iran, sa Kausikan.

Nicole Grajewski ved Carnegie Endowment kaller situasjonen nær et verst tenkelig scenario, særlig fordi angrepene skjer like før planlagte USA-Iran-forhandlinger.

Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute er usikker på om angrepene vil få varig effekt:

– Hvis Israel handler alene, tviler jeg på at det vil ha langsiktig effekt med mindre det er noe spesielt og overraskende involvert. Det virker som Israels mål er å destabilisere regimet snarere enn å lamme atomprogrammet, sier Lewis, til Bloomberg.