USA og Iran kan være på vei tilbake til forhandlingsbordet etter flere urolige dager i Midtøsten. I et intervju med Fox News fredag sier tidligere president Donald Trump at han håper partene kan gjenoppta samtalene om Irans atomprogram.

– Iran kan ikke ha en atombombe, og vi håper å kunne komme tilbake til forhandlingsbordet. Vi får se, sier han til TV-kanalen.

Visste om angrepene

Uttalelsene kommer kort tid etter at Israel gjennomførte omfattende luftangrep mot iranske mål torsdag kveld. Ifølge Fox News ble angrepene varslet på forhånd, og Trump bekrefter at han kjente til planene i forkant. Videre opplyser kanalen at Trump-administrasjonen tok kontakt med minst en sentral alliert i Midtøsten for å gjøre det klart at USA ikke var involvert i angrepene.

Etter angrepene er amerikanske styrker i Midtøsten satt i høy beredskap gjennom US Central Command (CENTCOM). Trump sa i intervjuet at USA er klare til å forsvare både seg selv og Israel dersom Iran skulle svare med militær makt.

Tette bånd til Israel

Trump har hatt flere samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu de siste dagene, ifølge Fox News. USA har i tillegg forsynt Israel med nye Iron Dome-raketter den siste tiden, noe som styrker forsvaret mot potensielle rakettangrep.

En sjette forhandlingsrunde mellom Iran og USA skal etter planen finne sted i Oman søndag. Hvorvidt det blir fremgang i samtalene er fortsatt usikkert. Trump åpner for muligheten, men peker samtidig på at enkelte iranske ledere «ikke vil komme tilbake».