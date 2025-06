WSJ: – Tiden rant ut for Iran

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som er FNs inspeksjonsorgan, har i over 20 år forsøkt å få svar fra Iran om landets hemmelige atomaktiviteter. Torsdag rant tiden ut for Iran. En resolusjon fra IAEAs styre konkluderer med at Teheran ikke overholder sin del av ikke-spredningsavtalen for atomvåpen. IAEA har fastslått at Iran har skjult atommateriale, og dessuten forsøkt å dekke over sine aktiviteter.

Når Iran ble bedt om forklaring, kom det med teknisk usannsynlige og åpenbart falske forklaringer. Iran svarte også med represalier, blant annet ved å nekte erfarne inspektører adgang.

Etter å ha blitt avslørt, sier Iran nå at det aktiverer et hemmelig anlegg for urananrikning på et «sikkert sted» – sannsynligvis i fjellene ved Natanz – samtidig som det oppgraderer sentrifugene ved Fordow-anlegget til å bli ti ganger mer effektive. Dette betyr at Iran raskere kan produsere flere bomber med høyanriket uran – på trolig to anlegg, ikke ett – som vil være vanskelige å ødelegge i et militært angrep.

Dette er ikke handlingene til en stat som ønsker å bruke atomkraft til sivile formål og gi avkall på innenlandsk anrikning, noe Trump-administrasjonen satte som en rød linje. Dette er handlingene til et regime som roper «død over Amerika», river i stykker ikke-spredningsavtalen og tror det kan skremme verden hele veien frem til en atombombe.

HAR BYGGET SEG OPP: Iran har i lang tid vært en erklært fiende av både USA og Israel. Foto: NTB

Financial Times

I 72 år har Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen vært en kraft for det gode. Men nå er det behov for reform for at konvensjonen skal fungere hensiktsmessig i en tid med masseinnvandring. Det er avgjørende for dens legitimitet.

Die Welt

Tyskland har betalt 600 millioner euro i støtte til batteriprodusenten Northvolt. Nå viser det seg at den planlagte gigafabrikken i Schleswig-Holstein var et luftslott. Markedet for elbiler utvikler seg ikke slik politikerne trodde. Det er på tide å vurdere politisk ansvar ved sløsing med offentlige midler.

Dagens Industri

Det overordnede budskapet til forsvarsindustrien er at produksjonen av forsvarsmateriell, ikke minst artillerigranater, må økes. Regjeringen ønsker lengre produksjonsserier, økt automatisering og lavere stykkpris.

