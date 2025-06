Fredag morgen gjennomførte Israel en serie koordinerte angrep inne i Iran. Både atom- og missilanlegg, samt flere militære ledere og atomforskere, skal ha vært mål for angrepet. Blant de drepte er angivelig Hossein Salami, øverstkommanderende for Revolusjonsgarden, og Ali Shamkhani, Khameneis nære rådgiver i atomforhandlingene.

Økt spenning

Angrepene skjer kort tid etter at Iran ble erklært i brudd med atomavtalen JCPOA i en IAEA-avstemning. Dette gir de europeiske E3-landene grunnlag for å starte en prosess som kan føre til gjeninnføring av FN-sanksjoner innen oktober. Samtidig har Iran varslet at de vurderer å trekke seg fra Ikke-spredningsavtalen (NPT).

Et forhandlingsmøte mellom Iran og USA, som var planlagt søndag, er nå kansellert. Angrepet tolkes dermed som et alvorlig tilbakeslag for diplomatiske løsninger.

Fare for eskalering

En analyse fra SEB peker på at angrepene har økt faren for en bredere konflikt i regionen. Oljeprisen steg over 10 prosent før den falt noe tilbake, mens israelske shekel svekket seg 2,2 prosent. SEB fremhever faren for iransk gjengjeldelse – både direkte og via allierte grupper i regionen. Dette inkluderer risiko for angrep på amerikanske baser, oljeinfrastruktur og skipsfart.

I et intervju med DN sier Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit at drapet på Irans generalstabssjef Mohammad Bagheri kan være et signal om at Israel forbereder seg på en større militær eskalering – i visshet om at Iran vil måtte svare.

– Bagheri er ingen hvem som helst, sier Hellestveit til DN, og peker på at Iran tidligere har demonstrert evne til å trenge gjennom Israels luftforsvar. Den gang valgte de å holde igjen. Det er ikke sikkert de gjør det nå.

Utviklingen minner om situasjonen i forkant av Irak-krigen i 2003, der målrettede angrep og press ble brukt for å svekke et regime før krig brøt ut, melder DN.

Dersom Iran svarer kraftig, enten direkte eller gjennom regionale støttespillere, kan konflikten eskalere raskt. Hellestveit advarer om at dette kan utvikle seg til en krig av en størrelse og intensitet man ikke har sett i Midtøsten siden 2003, da USA invaderte Irak.