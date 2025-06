– Norge fordømmer eskaleringen av krigssituasjonen rundt Iran. Det er en betydelig opptrapping og en fare for ytterligere for ytterligere eskalering av konflikten mellom Israel og Iran. Og det som skjedde i natt, kan vi slå fast at er mer omfattende og mer alvorlig enn vi noen gang har sett i konflikten mellom Iran og Israel, sier Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Han understreker at angrepet undergraver de pågående atomforhandlingene mellom USA og Iran, som skal forhindre at Iran blir en atommakt.

– Norge slutter seg til land som sterkt oppfordrer til tilbakeholdenhet for å unngå en storkrig i regionen og bidrar til at dette konfliktnivået dempes, sier Støre.

Israel angrep natt til fredag Irans atomanlegg og drepte flere av landets øverste militære ledere. Iran svarte med å sende 100 droner mot Israel.

Minst 50 mennesker, deriblant kvinner og barn, ble såret i de israelske angrepene, ifølge iranske medier.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet har iverksatt en militær operasjon for å fjerne den iranske trusselen mot Israels eksistens, og at angrepene kommer til å fortsette så mange dager som trengs.

USA sier de ikke var involvert i nattens angrep, men president Donald Trump sier de ble informert i forkant.