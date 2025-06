Trump: Iran må inngå avtale før det er for sent

President Trump skriver på Truth Social at han har gitt Iran «sjanse etter sjanse» til å inngå en avtale, men at landet ikke har lykkes i å komme til enighet.

– Iran må inngå en avtale før det ikke er noe igjen, og redde det som en gang var kjent som det iranske imperiet. Ikke mer død, ikke mer ødeleggelse. Bare gjør det, før det er for sent. Gud velsigne dere alle, skriver Trump.

– USA lager det beste og mest dødelige militære utstyret i verden, med stor margin, og Israel har mye av det, med mer på vei – og de vet hvordan det brukes, skriver presidenten.

– Enkelte iranske hardlinere snakket modig, men de visste ikke hva som var i ferd med å skje. De er alle døde nå, og det vil bare bli verre.

Nytt oljeløft

I natt gjennomførte Israel luftangrep mot iranske atomanlegg , og uttalte at operasjonen vil pågå så lenge det er nødvendig. Som et svar har Iran sendt over 100 droner mot Israel. Deretter startet Israel nye angrep mot byen Tabriz i nordvest.

Oljeprisen stiger på Trump-meldingen. Kl. 12.13 handles Brent-olje med augustlevering for 75,25 dollar fatet, opp 8,4 prosent.

Råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop uttalte: – Hvis Hormuzstredet blir stengt, vil oljeprisen eksplodere.

– Norge fordømmer eskaleringen av krigssituasjonen rundt Iran. Det er en betydelig opptrapping og en fare for ytterligere for ytterligere eskalering av konflikten mellom Israel og Iran, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre.



Les også Forsvarsanalytikere: Dette kan bli en dødsspiral Forsvarsanalytikere mener at dersom Iran svarer på Israel-angrepet med å angripe sivilbefolkningen, vil man se en dødsspiral.

I valutamarkedet er USD/NOK nå nærmest uendret for dagen, og valutakrysset handles til 9,93 kroner pr. dollar.

– Med den markante styrkingen av oljeprisen er det naturlig at kronen styrker seg, men jeg tror ikke dette endrer markedets syn på kronen på lengre sikt, uttalte rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.

Shippingsektoren og tankratene vil sannsynligvis stige kraftig dersom en Hormuz-blokade blir et faktum.

– Det kan slå ut på VLCC-etterspørselen med 6–7 prosent og sende ratene langt over 60.000 dollar dagen, sier Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen. Det er i så fall en dobling fra dagens nivåer.

Les også – Tør neppe å stenge Hormuz-stredet Iran har flere ganger truet med å stenge Hormuz-stredet, men aldri satt truslene ut i livet. Det er det gode grunner til.

Blant enkeltaksjene på Oslo Børs uttalte DNB Carnegies Paul Harper: «Det er ikke noe positivt for Norwegian», med henvisning til høyere oljepris. Aksjen faller nå 3,3 prosent etter å ha falt 4,2 prosent torsdag, og handles for 12,86 kroner.

ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen uttalte at «Aker BP er det mest oljeeksponerte av de store børsnoterte selskapene i Norge». Aksjen stiger 4,9 prosent til 271,20 kroner.