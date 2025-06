– Jeg synes det har vært ypperlig, sier Trump til kanalen.

– Vi har gitt dem en sjanse, og de tok den ikke. De ble rammet hardt, veldig hardt. De ble rammet omtrent så hardt som man kan bli. Og det er mer på vei. Mye mer, sier han videre.

Trump sier videre at han har gitt Iran et ultimatum: at Teheran har 60 dager på seg til å inngå en avtale.

På spørsmål om hvorvidt USA deltok i angrepet på noe vis, svarte Trump at han «ikke ønsker å kommentere det». Tidligere har USAs utenriksminister Marco Rubio hevdet at USA ikke var involvert, mens Trump har sagt at de var varslet på forhånd.

«Ny sjanse»

USA har forhandlet med Iran om å få på plass en ny atomavtale etter at Trump ensidig trakk USA ut av den forrige i 2018.

Trump sa tidligere fredag at Iran hadde fått mange sjanser til å inngå en avtale, og han rådet det iranske regimet til å gjøre dette før Israel gjennomførte nye angrep.

Israel gjennomførte natt til fredag et omfattende angrep mot en rekke mål i flere byer i Iran. Flere iranske militærtopper ble drept i angrepet, og Israel hevder å ha gjort skade på atomanlegget i Natanz.

Trump delte en post på sin medieplattform Truth Social kl. 13:34 norsk tid.

«For to måneder siden ga jeg Iran et ultimatum på 60 dager om å komme til en avtale. Det burde de ha gjort. I dag er dag 61. Jeg sa hva de måtte gjøre, men de klarte det ikke. Nå har de kanskje en ny sjanse», skriver han.