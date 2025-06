– Det er svært kritikkverdig, det er skuffende og det bidrar til et fortsatt press på riksfellesskapet, som vi må stå opp mot, sier Rasmussen.

Den danske uttalelsen kommer etter at Hegseth i en kongresskomité torsdag unnlot å svare direkte på spørsmål om USAs planer om en mulig invasjon av Grønland.

På spørsmål om USA har planer om en Grønland- eller Panama-invasjon, svarte Hegseth at de har planer for «alle eventualiteter».

Da han ble spurt om dette betyr at Pentagon faktisk har lagt planer for en mulig invasjon, gjentok Hegseth svaret sitt.

Grønland har vært i det søkelyset de siste månedene etter at USAs president Donald Trump gjentatte ganger har sagt at han ønsker å ta kontroll over øya. Grønland er i dag stort sett selvstyrt, men er formelt en del av kongeriket Danmark.

Både Danmark og Grønland har blankt avvist Trumps tilnærminger.