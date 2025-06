I natt gjennomførte Israel luftangrep mot iranske atomanlegg . Som et svar sendte Iran over 100 droner mot Israel. Donald Trump sa tidligere i dag at USA var varslet om angrepet. Dette bekrefter Israels statsminister i en forhåndsinnspilt videomelding fredag ettermiddag norsk tid.

– Jeg overlater USAs holdning til amerikanerne. Vi oppdaterte dem på forhånd. De visste om angrepet. Hva de vil gjøre nå, overlater jeg til president Donald Trump. Han tar sine beslutninger uavhengig, sa Benjamin Netanyahu i videomeldingen.

USAs president har uttalt at «vi visste alt» om Israels angrep på Iran. Trump sa også til Reuters i et telefonintervju at det er uklart om Iran fortsatt har et atomprogram etter det israelske angrepet, skriver The Guardian.

Videre uttalte Trump at USA fortsatt har planer om atomforhandlinger med Iran på søndag, men at han ikke er sikker på om de vil finne sted. – Det er ikke for sent for Iran å inngå en avtale. Jeg forsøkte å spare Iran for ydmykelse og død, sa USAs president.

Trump sa også at han ikke er bekymret for at Israels angrep skal føre til en regional krig.

Forventer flere angrep

Benjamin Netanyahu sier at Israel forventer «flere bølger av iranske angrep» som svar på deres angrep i natt.

– Det var nødvendig å handle, og jeg satte gjennomføringsdatoen til slutten av april 2025, sa han. – Av ulike grunner lot det seg ikke gjøre, sier Israels statsminister.