Nytt angrep

Totalt har Israel angrepet over 200 mål fredag kveld, heter det videre i en uttalelse.

Ved anlegget i Ishafan blir rått uran bearbeidet til urantetrafluorid (UF4) og deretter til uranheksafluorid (UF6), en rågass for sentrifuger. Anlegget har også et anlegg for produksjon av kjernebrensel som produserer lavanriket brensel til bruk i kraftverk.

Tidligere fredag kveld meldte iranske medier om at en massiv eksplosjon ble hørt i Ishafan, som ligger rundt 400 kilometer sør for hovedstaden Teheran og er Irans tredje største by.

Det er i tillegg meldt om at luftvernet er aktivert over Teheran.

Israel angrep over 100 mål i Iran natt til fredag, blant annet atomanlegget i Natanz. Revolusjonsgardens leder Hossein Salami og flere atomforskere er blant de drepte i angrepene.

Ifølge iranske medier er rundt 78 mennesker drept og over 300 såret i angrepene.

Iran svarte på angrepet med et droneangrep mot Israel.