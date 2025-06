Raketter skutt fra Iran

Den israelske hæren (IDF) meldte først om at et titalls raketter var på vei mot Israel, før de bare minutter senere meldte om nok en runde med iranske raketter. Senere ble det meldt om en tredje angrepsbølge.

I Tel Aviv har luftvernsystemer allerede avskåret flere raketter. Avisa Haaretz skriver at øyenvitner melder om nedslag i byen, og israelske nødetater opplyser at minst én er såret.

I byen Ramat Gan, som ligger rett utenfor Tel Aviv, skal sju være såret. Sentralt i Israel er minst 14 personer lett til moderat såret, skriver Haaretz.

Vitner melder også om eksplosjoner i Jerusalem.

Irans revolusjonsgarde bekrefter i en uttalelse at de har angrepet flere mål i Israel, og hevder det er snakk om militære mål.

Over 100 raketter

Nyhetsbyrået Reuters melder om at luftvernsirener går i både Tel Aviv og Jerusalem. I direktesendingen på Sky News kunne alarmen høres i en periode før den ble skrudd av.

Israels redningstjeneste opplyser at de har rykket ut til flere «store hendelser», spesielt i Dan-regionen rundt Tel Aviv.

– Brannmenn jobber i en høyblokk for å redde innesperrede personer og slukke en brann, samt respondere på to andre skadede områder, heter det i en uttalelse.

Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Irna, har Iran sendt mer enn 100 raketter mot Israel. Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei sier i en uttalelse at Israel startet angrepene og dermed startet en krig.

– Tro ikke at de har angrepet, og så er det over. Nei. De startet krigen. Vi kommer ikke til å la dem slippe unna den enorme forbrytelsen de har begått, sa han i et opptak der han talte til nasjonen.

Nytt israelsk angrep

Tidligere fredag kveld oppfordret IDF israelere til å holde seg i nærheten av tilfluktsrom og unngå offentlige samlinger.

Angrepet kommer etter at Israel natt til fredag angrep over 100 mål i Iran. Blant målene var atomanlegget i Natanz. Minst 78 mennesker ble drept og over 300 ble såret, ifølge iranske medier.

Fredag kveld angrep Israel igjen, denne gangen over 200 mål, deriblant atomanlegget i Ishafan.

(NTB)