Netanyahu: Stå opp mot regimet!

Han sier også at Israel er i ferd med å gjennomføre en av de beste militæroperasjonene i historien.

– Nå er tiden kommet for det iranske folket til å slå ring om landets flagg og historiske arv ved å stå opp for sin egen frihet fra det onde og undertrykkende regimet, sier Netanyahu i en videotale fredag kveld, etter at Israel hadde angrepet over 200 militær- og atombaser i den muslimske republikken.

Den israelske statsministeren hevdet også at det iranske regimet aldri har vært svakere, og at det derfor var en perfekt anledning til å reise seg mot det.

– Jeg står sammen med dere. Det israelske folk står sammen med dere, sa han.

(NTB)