Schengen-avtalen 40 år – og i midtlivskrise

Tyskland er blant landene som nå stenger grensene på grunn av migrasjon. Under den nye kansleren Friedrich Merz er grensekontrollen blitt ytterligere forsterket.

Øren er enig i at dette skaper utfordringer. Men samtidig åpner Schengen-avtalen for midlertidig grensekontroll ved visse vilkår, påpeker han.

– Men jeg forventer jo at dette gjøres i tråd med Schengen-regelverket, sier Øren til NTB.

Nytt system

Schengen var også tema da EUs justisministre møttes fredag. Der har Norge en plass rundt bordet ettersom vi er medlemmer av Schengen.

Blant hovedsakene var et nytt, felles datasystem for å registrere hvem som passerer EUs yttergrenser, et såkalt entry/exit-system.

I revidert nasjonalbudsjett er det satt av nærmere 138 millioner kroner til gjennomføring av Schengen- og migrasjonsrelaterte informasjonssystemer, opplyser Øren.

– Når det gjelder entry/exit, så har vi gitt beskjed til kommisjonen og EU om at vi er klare, sier han.

Opptatt av returregler

Norge er også opptatt av EUs nye regelverk for returer av asylsøkere.

I mars la EU-kommisjonen fram et forslag for et felles europeisk retursystem, som blant annet innebærer blant annet felles prosedyrer for retur.

– Norge er jo ganske langt framme når det gjelder returarbeidet. Vi er opptatt av at vi får en form for nasjonal fleksibilitet i den forordningen, sier Øren.

– EU jobber blant annet med å opprette retursentre i såkalt trygge tredjeland. Hvordan stiller Norge seg til dette?

– Vi følger med på den utviklingen og deltar i diskusjonen, men uten at vi har tatt stilling til dette. Det er ganske tidlig i prosessen, sier Øren.

