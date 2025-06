Finansdepartementet foreslår også at det skal betales markedsrente av utsettelsen. Den mener de bør tilsvare styringsrenten, pluss 5 prosentenheter. Med dagens styringsrente tilsvarer dette 9,5 prosent rente.

Vurdering

Rentesatsen vil nok mange synes er forholdsvis høy. Finansdepartementet mener at utsettelsesrenten bør settes slik at ordningen i all hovedsak bare blir økonomisk interessant for eiere av selskaper med reelle likviditetsproblemer. Andre antas å ha andre finansieringsalternativer.

At man må be om utsettelse før 15. januar, gjør nok ordningen mindre aktuell. Hva et selskap kan betale utbytte for å dekke formuesskatten til aksjonæren vet man ofte først lenge etter dette. I tillegg er det vel mange som i beste fall får kjennskap til ordningen etter at de har fått et likviditetsproblem. Formuesøkningen kan også bygge seg opp i løpet av året, uten å være reflektert i utskrevet forskuddsskatt. En skulle tro at en ordning for betalingsutsettelse siktet seg inn på store uforutsette ekstraregninger, men det er ikke tilfelle med dette forslaget.

I politiske debatter hører vi ganske ofte at formuesskatten bare er omkring 1 prosent, og at den er en personskatt, ikke en bedriftsskatt. I høringsutkastet sies det at ordningen skal være «interessant for eiere av selskaper med reelle likviditetsproblemer» og at «En ordning med rett til utsatt betaling av formuesskatten vil kunne bidra til å avbøte reelle, kortsiktige likviditetsutfordringer ved at skattytere ikke trenger å ta ut kapital fra bedriften til å betale formuesskatten». Jeg regner med at departementet tar med dette i proposisjonen til Stortinget, og at representantene dermed kan se at selskapene som driver virksomheten ikke er uberørt av formuesskatten. Det er der pengene må tas fra etter Finansdepartementets resonnement.

Innføring av dobbeltbeskatning av overskudd fra bedriftene, det vil si full utbytteskatt, samtidig med at en beholdt formuesskatten, var en arbeidsulykke under Bondevik-regjeringen. Ingen har senere evnet å rette den opp. Tvert imot har man økt grunnlaget for verdsettelsen av eiendeler som det betales formuesskatt av. Disse problemene blir ikke løst ved å gi betalingsutsettelser for skatten.

Konklusjon

I de midlertidige ordningene som vi har hatt for utsatt betaling av formuesskatten, opplyser Finansdepartementet i høringsutkastet at det var ni personer som søkte utsatt betaling i 2017, og to personer i 2020. Det er nok mye som taler for at det ikke blir flere med den nye ordningen. Det er lite ved forslaget som minner om en skattefaglig løsning for å avdempe problemer med formuesskatten. Forslaget til løsning er kanskje mer egnet som argument i politiske debatter. Her kan man, når forslaget er vedtatt, hevde at problemet er løst, fordi vi har regler som kan benyttes om formuesskatten blir for tyngende.