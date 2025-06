Trump feiret hæren med militærparade

I løpet av timene før militærparaden startet, gikk hundretusener i demonstrasjonstog i gatene i en rekke amerikanske byer, som New York, Chicago og Los Angeles. Arrangørene anslår at det var millioner.

De protesterte mot Trumps politikk med slagordet «No Kings» mot militærparaden, som av mange amerikanere anses for å være en fordekt bursdagsfeiring for Trump.

Tidligere lørdag ble en politiker fra Demokratene, Melissa Hortman, skutt og drept i delstaten Minnesota. Også ektemannen hennes ble drept. Paret ble drept i sitt eget hjem.

En annen delstatspolitiker, John Hoffman, og hans kone ble skutt flere ganger i sitt hjem, men er i live. En 57 år gammel mann, navngitt som Vance Luther Boelter, mistenkes for å stå bak de to skyteangrepene, som omtales som politisk motivert. Han var tidlig søndag morgen norsk tid fortsatt på frifot.

Kort tid senere ble alle demonstrasjoner avlyst i hele delstaten.

I Texas ble delstatens kongressbygning evakuert om følge av en troverdig trussel mot politikere som skulle delta i demonstrasjoner mot Trump.

«No Kings»

Det var planlagt nesten 2000 demonstrasjoner landet rundt mange av dem under slagordet «No Kings», en henvisning til at ingen person skal stå over loven. Noen demonstranter holdt fram plakater med tekster som «No KKKings» (KKK er forkortelsen for hvit makt-bevegelsen Ku Klux Klan) og «No Clown for the Crown».

I det store og det hele gikk det fredelig for seg, men i Los Angeles begynte ting å dra seg til.

Rundt en time før portforbudet ble opphevet tidlig på morgenen, drev politifolk på hest demonstranter tilbake. De brukte tåregass og sjokkgranater. Det førte til at store folkemengder fikk panikk og løp fra stedet.

Noen demonstranter hadde skutt hjemmelaget fyrverkeri mot politi, samt kastet stein og flasker. Andre hadde på seg gassmasker og hjelm og lovet å holde ut på stedet i mange timer.

Skudd under demonstrasjon

Tidligere ropte en folkemengde «Skam! Skam!» og «Marinenfanterister, forsvinn fra LA!» til soldater som holdt vakt utenfor en føderal bygning.

Senere lørdag innførte myndighetene portforbud på nytt da det kom til nye sammenstøt.