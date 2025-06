Israels knusende Iran-angrep: Tok flere år å forberede

– Det ser ut til at denne ukens operasjon har vært forberedt i flere måneder, med en opptrapping etter at fjorårets operasjon betydelig svekket iransk luftforsvar

Danny Citrinowicz er analytiker ved det Tel Aviv-baserte Institute for National Security Studies. Han sier operasjonen i stor grad skyldes evnen til å samle etterretning i Iran over mange år – etterretning som viser hvor en rekke høytstående personer bor og oppholder seg.

I juli i fjor ble Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh drept i Teheran da en bombe gikk av på gjestehuset han bodde på. Angivelig ble bomben plantet på gjestehuset flere uker i forveien.

Hendelsen ble ansett for å være en stor etterretningstabbe fra Irans side.

– Likevel hadde ikke Iran evnen til å tett hullene i systemene sine, sier Citrinowicz

Maktbalanse i endring

Nyhetsnettstedet Axios har meldt at Mossad-agenter i Iran plasserte våpensystemer nær iransk luftvern og avfyrte dem under angrepet fredag. En israelsk etterretningskilde opplyste at Mossad over lang tid hadde etablert en dronebase i Iran.

Alain Chouet, som tidligere har vært høyt oppe i fransk etterretning, er overbevist om at Israel har minst seks enheter i Iran som er klare til å iverksettes når som helst.

En tidligere israelsk etterretningsagent som The Atlantic har snakket med, fortalte at iranere som er opposisjon til det religiøse regimet, er enkle mål for israelsk etterretning å rekruttere.

Angrepene har vist en imponerende grad av presisjon og kompetanse, sier en europeisk sikkerhetskilde til AFP.

Israels evne til å gjennomføre presise angrep dypt inn i iransk territorium viser at maktbalansen i regionen kan være i endring.

