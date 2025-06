Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump hevder at han enkelt kan få til en avtale for å få slutt på krigen mellom Israel og Iran. Men muligheten for en avtale vil være større hvis han hjelper Israel med å fullføre den militære jobben. Et nøytralt USA betyr en lengre krig.

Etter flere dager med israelske angrep er anrikningsanlegget i Fordow, som er gravd inn under et fjell, knapt berørt. Det anrikede uranet der antas å være nok til å lage flere bomber. Faren er at dersom Iran beholder dette høyanrikede materialet, samt sentrifugene til å produsere mer, kan landet i praksis foreta en sluttspurt mot en ferdig atombombe.

Her kommer USA inn. Israel mangler både de dyptrengende bombene og de tunge bombeflyene som trengs for å ødelegge slike underjordiske anlegg. USA har begge deler, og Israel ønsker amerikansk hjelp til å slå ut disse atomanleggene.

President Trump virker tilbakeholden med å bidra, av grunner han og administrasjonen ikke har gjort rede for.

Israel signaliserer at kampanjen deres kan ta noen dager – eller mange uker. Hvis Trump ikke vil hjelpe med Fordow, vil Israel trenge mer tid for å nå sine strategiske mål.

LUNKEN TIL Å DELTA I KRIGEN: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Financial Times

Donald Trumps måte å styre på er lovløs, uforutsigbar, antiintellektuell og nasjonalistisk. Vi lever i de tidlige stadiene av en revolusjon – forsøket på å omgjøre den amerikanske republikken til et vilkårlig diktatur. Men om Donald Trump vil lykkes med dette forsøket, er foreløpig uklart.

Die Welt

Prestestyret i Iran har nektet å etterkomme begrensningene på urananrikning. Målet deres er ikke fredelig bruk av kjernekraft, men bygging av en atombombe. Mens Israel tar trusselbildet for det det er, tror europeere at de kan løse konflikten ved forhandlinger.

Dagens Industri

Med opptøyene i Los Angeles har Californias guvernør Gavin Newsom trådt inn som uoffisiell opposisjonsleder. Men for å kunne utfordre Donald Trumps gjeng på alvor i kommende valg, må Newsom og Demokratene skaffe seg en konsistent innvandringspolitikk.

