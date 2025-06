EU klar til å akseptere 10 prosent USA-toll

Det opplyser høytstående forhandlere i Brussel til den tyske avisa Handelsblatt, skriver Reuters.

EU-kommisjonen sier imidlertid at meldingene om at de er åpne for å godta 10 prosent toll, er spekulasjoner og ikke gjenspeiler hvordan forhandlingene går.

– Forhandlingene pågår, og det er foreløpig ingen enighet. EU har helt fra begynnelsen motsatt seg ulovlig og urettferdig amerikansk toll, sier Kommisjonen.

Ifølge Handelsblatt vil tilbudet om å akseptere 10 prosent toll på alle varer bare bli gitt under «særlige forhold», og tollen skal ikke være permanent.

Til gjengjeld skal EU være villig til å kutte sin toll på amerikanske biler og senke tekniske krav. Dette skal gjøre det enklere for USAs bilprodusenter å få solgt bilene i Europa.

EU planlegger også å forby kjøp av russisk gass fra 2027. Dette kan åpne for mer kjøp av flytende gass (LNG) fra USA, skriver Handelsblatt.

USAs president Donald Trump har varslet 50 prosent toll på alle varer fra EU fra 9. juli dersom partene ikke blir enige om en avtale.

Bloomberg rapporterte før helgen om at EUs forhandlere tror fristen ryker.

