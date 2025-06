Trump og Starmer: Handelsavtale signert

Signeringen skjedde da den amerikanske presidenten og den britiske statsministeren møttes på G7-toppmøtet i Canada.

– Det er en rettferdig avtale for begge. Den vil skape mange jobber og massevis av inntekter, sier Trump, som tilsynelatende forsnakket seg og sa han hadde signert en avtale med EU.

– Donald, tusen takk. Dette er en veldig viktig avtale. Og det er en god dag for våre to land, et virkelig tegn på styrke, sier Starmer om avtalen som ble klar i mai.

