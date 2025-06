Medier: Trump foreslår Iran-samtaler

Det hvite hus prøver å få i stand et møte mellom den amerikanske utsendingen Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi, skriver Axios og viser til fire kilder med kjennskap til saken.

Målet er å diskutere et diplomatisk initiativ som inkludere en atomavtale og en slutt på krigen mellom Israel og Iran, ifølge nettstedet.

En avtale om å møtes er ikke på plass ennå, men initiativet er en del av et siste forsøk fra president Donald Trumps side på å unngå krig og heller kunne inngå avtaler.

«Et møte med iranerne denne uken vurderes,» bekreftet en amerikansk tjenestemann, til avisen.

Vendepunkt

Kildene understreker at Trump anser de massive bunker-bombene som kreves for å ødelegge de iranske anrikningsanleggene i Fordow – som USA har, men Israel mangler – som et viktig pressmiddel for å få Iran til å inngå en avtale.

Vedkommende beskriver beslutningen om bunker-bombene som et «vendepunkt» og sier at Trump «tenker i forhandlings- og pressmidler. Og dette er pressmiddel.»

«De vil gjerne snakke,» fortsatte tjenestemannen, og la til:

«Men det vi ikke vet, er om de har blitt presset nok til at de forstår at de må snakke for i det hele tatt å kunne ha et land. Og forutsatt at de kommer dit: Finnes det da et nivå av anrikning vi vil kunne tillate dem?»

Trump har så langt i konflikten avslått å delta direkte i Israels angrep på Iran, men har gjort det klart at Iran på ingen måte må få utvikle atomvåpen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu presser Trump til å bli med i krigen og bombe Fordow, ifølge Axios.

Under G7-toppmøtet diskuterte Trump med andre verdensledere behovet for våpenhvile mellom Iran og Israel, ifølge Frankrikes president Macron. «Amerikanerne har kommet med et tilbud om å møte iranerne. Vi får se hva som skjer,» sa han.