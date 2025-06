Elon Musk: Legger frem narkotikatest

På sitt nettsted X, tidligere Twitter, har Musk lagt frem et bilde av hva som tilsynelatende er resultatet av en urinprøve som viser negative resultater for diverse narkotiske stoffer. Resultatet er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

lol pic.twitter.com/pMe3YfXFxS — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2025

Innlegget kan komme som svar på ryktene om at Musk bruker diverse narkotiske stoffer.

Avisen The New York Times har blant annet hevdet at Musk tok Ecstasy og psykedeliske sopp, og at han daglig tok om lag 20 piller av diverse slag på grunn av blæreproblemer som følge av langvarig ketaminbruk.

The Wall Street Journal har skrevet at lederne i hans selskaper Tesla og SpaceX var bekymret over narkotikabruk, og at han var så ruset at de fryktet at det kunne gå utover forretningsvirksomheten.

Ifølge Washington Post kalte Trump Musk en «mega-narkoman» under en telefonsamtale etter den offentlige krangelen om Trumps «big, beautiful bill», som Tesla vil tape på.

Ved diverse anledninger er det også blitt påpekt at Musk har oppført seg rart på diverse offentlige arrangement, og Musk har selv tidligere innrømmet at han har «mikrodosert» ketamin.