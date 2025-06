DNB: Misbrukt i svindel

Nesten 2500 plakater med QR-koder som ledet til falske DNB-nettsider, ble hengt opp rundt om i landet, skriver NRK.

– Det er voldsomme greier og ganske frekt, sier Sebastian Takle, leder for DNBs Financial Cybercrime Center.

Portugisiske reklamebyråer ble kontaktet av et kriminelt nettverk, trolig med koblinger til Brasil, som utga seg for å være fra DNB. De bestilte en storstilt reklamekampanje med lovnader om gunstige lån.

– De klarte å få dem til å sette opp nesten 2500 reklameplakater over hele Portugal med en QR-kode som ledet kundene videre til falske DNB-sider. Der ble de lurt for penger, forklarer Takle.

De vet ikke hvor mye penger som kan ha bli svindlet.

– Det at de henger opp plakater på flere lokasjoner i stort format rundt om i Portugal, er definitivt et taktskifte og en endring i metodene som de kriminelle bruker, sier Elin Sandnes, konserndirektør for Technology & Services i DNB.

DNB samarbeider nå med portugisisk og brasiliansk politi for å etterforske svindelen. Økokrim er også kjent med saken.

(NTB)