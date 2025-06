To grupper kjøpte rettighetene til dypvannsblokkene i et område som anses som sårbart for miljøskader. Den ene består av Brasils statseide oljeselskap Petrobras og den amerikanske giganten ExxonMobil. Den andre består av amerikanske Chevron og kinesiske CNPC.

Miljøvernere har kritisert tirsdagens auksjon av leterettighetene. Til sammen skal lisenser for 172 blokker selges på auksjon, de fleste av dem offshore, og 30 selskaper er registrert for å delta på auksjonene.

En oljeblokk er en enhet som beskriver et avgrenset område innenfor et konsesjonsområde. Blokkene kan variere i størrelse, men i Nordsjøen tilsvarer en blokk rundt 500 kvadratkilometer.

Brasil skal også være vertskap for klimakonferansen COP30 senere i år.