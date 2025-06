IAEA: Underjordisk atomanlegg angrepet

Byrået sa mandag at det ikke var noen indikasjoner på at den underjordiske delen av anlegget var rammet, men sier tirsdag at de nå har sett tegn til at anlegget kan ha blitt truffet direkte.

IAEA har så langt ikke delt flere detaljer, men IAEA-sjef Rafael Grossi sa også mandag at det var radioaktiv og kjemisk forurensing inne på Natanz-anlegget.

Natanz driver nesten 70 kaskader av sentrifuger ved sine to anrikingsanlegg, hvorav ett er underjordisk. En kaskade er en serie sentrifuger – maskiner som brukes i prosessen med å anrike uran.

Natanz ligger omtrent 250 kilometer sør for Teheran. Det regnes som Irans hovedanlegg for anriking av uran. Anleggets eksistens ble først avslørt i 2002.

Iran har konsekvent avvist at de forsøker å lage atomvåpen og hevder at atomprogrammet bare har sivile formål. Amerikansk etterretning har også gjentatte ganger sagt at Iran ikke aktivt er i ferd med å utvikle atomvåpen, og tirsdag sa etterretningskilder til CNN at Iran var opptil tre år unna å kunne produsere slike våpen.

Grossi har sagt at han er villig til å reise til Iran umiddelbart. Flere av byråets inspektører er allerede til stede i landet.